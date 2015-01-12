《港报快速浏览》--1月12日报摘,社评及财经评论****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月9日
5月9日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:12时,1美元=6.9075人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 8.45 0.688 1.78 市北高新 14.74 1.047 2.04 大众交通 5.59 0.684 1.18 永生投资 11.49
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5月9日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:12时,1美元=6.9075人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 8.45 0.688 1.78 市北高新 14.74 1.047 2.04 大众交通 5.59 0.684 1.18 永生投资 11.49
5月9日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:10时,1港元=0.88725人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.46 7.84 2.37 南玻 9.79 5.26 2.10 深康佳 4.38 2.77 1.78 ST中华 9.15 3.45 2.99 ST中冠
路透新加坡5月9日 - 国际油价周二回吐稍早涨幅，关于需求放缓及美国原油产量持续上升的疑虑，削弱了石油输出国组织(OPEC)有可能延长减产的利多影响。