《港报快速浏览》--1月12日报摘,社评及财经评论****

国际油市：油价回吐稍早涨幅，受美国产量上升及中国需求疑虑拖累

路透新加坡5月9日 - 国际油价周二回吐稍早涨幅，关于需求放缓及美国原油产量持续上升的疑虑，削弱了石油输出国组织(OPEC)有可能延长减产的利多影响。