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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:17 BJT

****《港报快速浏览》--1月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：施政报告应着重经济民生--文汇报                                 
 港报社评：希腊政局冲击欧元区，欧洲梦将醒牵动全球--明报                   
 港报社评：房策失效，施政报告须扭乾坤--经济日报                           
 港报社评：解决劏房，增公屋还要靠配套--星岛日报                           
 港报社评：政府走哀兵路线，撬票需庄严承诺--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：美汇升势非全面，日圆金价实不弱--信报1月12日                
 港报财经评论：A股反覆，升势近尾声--经济日报1月10日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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