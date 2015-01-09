《路透晚报》--1月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：12月CPI涨幅低位徘徊，应对通缩风险政策仍需宽松

中国去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月工业生产者出厂价格指数(PPI)创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升，货币政策仍有宽松余地。

--中国政策：税收优惠支持企业兼并重组，被收购股权比例由75%降至不低于50%

为鼓励企业兼并重组，中国财政部和税务总局出台税收优惠政策，对兼并重组过程中享受企业所得税递延处理特殊政策的条件进行调整，其中企业进行股权收购和资产收购时，对被收购股权或资产比例的要求由原来的不低于75%降低为不低于50%。

--中国税收：2014年税收收入达10.38万亿元，同比增长8.8%

中国2014年税收收入达10.38万亿元人民币（已扣除出口退税），首次突破10万亿大关，同比增长8.8%，小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。

--中国贸易：今年关税总水平仍为9.8%，部分商品进口关税降低

于1月1日实施的2015年关税实施方案明确，今年中国关税总水平将仍为9.8%，其中为满足国内生产和人民群众生活需要，降低部分商品的进口关税。

--《分析师观点》台湾12月出口年增率不如预期，油价暴跌冲击塑化出口

台湾财政部周五公布，去年12月出口金额较上年同期减2.8%，明显逊于市场预估的升1.50%。进口则较上年同期减12.3%，也远逊于市场预估的年减2.62%；贸易顺差为44.5亿美元。

【固定收益】

--中国货币市场：隔夜供给充裕七天需求增多，谨慎关注下周新股申购扰动

中国银行间市场周五早盘回购利率 CNREPO=CFXS 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。

--中国债市动态：现券未脱盘势但中长债压力稍重，CPI等数据影响有限

中国银行间债市周五早盘现券和利率互换(IRS)未脱盘整走势；不过中长期券种承压略重，收益率稍涨，国债期货跌势相对更加明显。

--中国新债：今年关键期限国债发行期数增至49期，三年和五年品种扩容

中国财政部周四公布2015年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，今年计划招标发行49期关键期限记账式国债，发行期数较去年增加7期，三年和五年品种明显扩容。

【外汇】

--中国汇市：中间价引领人民币早盘走高，CPI数据对市场影响不大

中国人民币兑美元即期周五早盘走升，受中间价结束四连跌后回升带动。交易员称，早盘承接昨日尾盘结汇汹涌的势头，人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近，中资大行为结汇主力军，释放此前囤积的客盘头寸，带领价格上扬；而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。

--中港个股：工行2014年办理跨境人民币业务量超3.5万亿，创历史新高

随着人民币跨境流通和使用范围的不断扩大，商业银行2014年跨境人民币业务加速发展。工商银行周五公布，该行去年办理的跨境人民币业务量超3.5万亿，创历史新高。

【证券/行业】

--中国证券：上证所1月19日起允许跨境ETF和跨境上市开放基金实行T+0交易

中国上海证交所周五稍晚发布公告称，自1月19日起，上证所对跨境交易型开放式指数基金（ETF）和跨境上市开放式基金实行当日回转交易（T+0）。

--中国证券：证监会批准上证50ETF期权2月9日起交易，为首个期权试点

中国证监会新闻发言人邓舸周五透露，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。

--中国证券：证监会将根据证券法修改适时调整上市公司并购重组监管机制

在中国证监会近日发布上市公司重大资产重组及上市公司收购的监管新规后，该会官方微博周四表示，下一步将根据《证券法》修改适时调整完善上市公司并购重组监管机制。

--中国股市：沪综指大幅震荡收跌，经济数据不佳致权重股上攻无果

中国股市沪综指周五大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。

--《技术分析》中国股市沪综指背离式上涨难持久

中国股市沪综指本周在创近五年半新高后的同时伴随大幅震荡，主力对周期类大盘权重股的拉抬达到无以复加的程度。技术面显示，多个指标继续在高位钝化，量能则现整体萎缩，与大盘走势背离，短期内3,400点之上压力巨大；中线看，持续保持超买状态，乖离率再创多年来新高，大盘内在调整动能进一步积累。

--《中国大宗商品综述》原油期货箭在弦上，能源市场化还会远吗？

无论本轮国际油价暴跌的原因有曲折繁复，对于箭在弦上的中国原油期货而言，国际油价暴跌则更可能是一道春风，超预期剧烈波动的原油市场会更增加期货等风险管理工具的吸引力。但仅凭这一点，尚难以支撑中国首个国际期货品种的活跃度，尤其是中国原油市场不完全开放，相当于大大增加国内相关产业链客户的进入门槛，中国原油期货尚未上市已经先天不足。

--《台湾金融市场一周展望》台股上冲下洗后回归整理，油价暴跌有利台债偏多

台湾加权指数开年一周上冲下洗震荡逾三百点，多数分析师预期激情过后将回归盘坚整理，农历春节前盘势仍偏正向看待，不受台币兑美元料续处逾四年低位所累，至于台债料因油价低档徘徊令殖利率反弹不易。

--《焦点》中国市场放缓，全球汽车生产商支付高额补贴平息经销商不满

经过数年的过度成长，中国已成为全球最大的汽车市场，但这一市场目前放缓，加剧了全球汽车生产商和本地汽车经销商之间的紧张关系，获利锐减使双方就利润分配进行着艰苦的谈判。争端使一些汽车厂商付出高昂代价，这些厂商已同意付出数亿美元以平息事态。

--香港个股：长实与和黄拟重组业务，为股东释放实际价值

由香港首富李嘉诚控制的长实与和黄周五公布历来最大规模内部重组方案，通过将两家公司的资产合并成为两家新的上市公司，为股东释放实际价值。

--中国企业：光明食品目标2018年资产证券化率增至五成，海外资产陆续上市

中国大型食品集团--光明食品集团新闻发言人潘建军周五指出，证券化是公司推动混合所有制改革的主要路径，目标是资产证券化率由目前20%左右提高至2018年的50%左右。

--香港个股：李宁料2014年净亏损高至8.2亿元人民币，下半年已见改善