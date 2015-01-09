日本股市：早盘收高，受美国相关乐观情绪提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
本周稍早全球股市大幅下挫，因全球经济成长相关忧虑和油价挫跌打 击了风险胃纳。过去几天油价稍有喘息，帮助提振了风险人气。 分析师称，有些投资者可能已把眼光放得更远，不再只盯着负面风险 。 “希腊问题和油价疲软一直是主要担忧因素，但这些风险没有什么新 情况。无论是道指、标准普尔指数还是日经指数，甚至是俄罗斯的股指和 卢布汇率，都持于12月所及低点的上方，”东海东京调查中心首席策略师 中井裕幸(Hiroyuki Nakai)表示。 对日本股市来说，中井裕幸表示，美国经济强劲迹象，以及欧洲央行 或将祭出更多刺激举措的前景，激发了空头回补买盘。但在本月稍后日本 企业开始公布10-12月财报之后，股市才会出现普遍的买兴。 出口类股走高，因美元兑日圆 站在119.79一线，周二触及118. 05低点后的反弹势头扩大。本田汽车 涨1.1%，索尼 涨1. 3%。 东证股价指数 涨0.3%，至1,381.25点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>涨0.2%，至12,496.38点。(完)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号