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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:57 BJT

日本股市：早盘收高，受美国相关乐观情绪提振

本周稍早全球股市大幅下挫，因全球经济成长相关忧虑和油价挫跌打
击了风险胃纳。过去几天油价稍有喘息，帮助提振了风险人气。
    
    分析师称，有些投资者可能已把眼光放得更远，不再只盯着负面风险
。
    
    “希腊问题和油价疲软一直是主要担忧因素，但这些风险没有什么新
情况。无论是道指、标准普尔指数还是日经指数，甚至是俄罗斯的股指和
卢布汇率，都持于12月所及低点的上方，”东海东京调查中心首席策略师
中井裕幸(Hiroyuki Nakai)表示。
    
    对日本股市来说，中井裕幸表示，美国经济强劲迹象，以及欧洲央行
或将祭出更多刺激举措的前景，激发了空头回补买盘。但在本月稍后日本
企业开始公布10-12月财报之后，股市才会出现普遍的买兴。
    
    出口类股走高，因美元兑日圆 站在119.79一线，周二触及118.
05低点后的反弹势头扩大。本田汽车 涨1.1%，索尼 涨1.
3%。
    
    东证股价指数 涨0.3%，至1,381.25点；JPX-日经400指数<.JP
XNK400>涨0.2%，至12,496.38点。(完)
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