日本股市：早盘收高，受美国相关乐观情绪提振

本周稍早全球股市大幅下挫，因全球经济成长相关忧虑和油价挫跌打 击了风险胃纳。过去几天油价稍有喘息，帮助提振了风险人气。 分析师称，有些投资者可能已把眼光放得更远，不再只盯着负面风险 。 “希腊问题和油价疲软一直是主要担忧因素，但这些风险没有什么新 情况。无论是道指、标准普尔指数还是日经指数，甚至是俄罗斯的股指和 卢布汇率，都持于12月所及低点的上方，”东海东京调查中心首席策略师 中井裕幸(Hiroyuki Nakai)表示。 对日本股市来说，中井裕幸表示，美国经济强劲迹象，以及欧洲央行 或将祭出更多刺激举措的前景，激发了空头回补买盘。但在本月稍后日本 企业开始公布10-12月财报之后，股市才会出现普遍的买兴。 出口类股走高，因美元兑日圆 站在119.79一线，周二触及118. 05低点后的反弹势头扩大。本田汽车 涨1.1%，索尼 涨1. 3%。 东证股价指数 涨0.3%，至1,381.25点；JPX-日经400指数<.JP XNK400>涨0.2%，至12,496.38点。(完)