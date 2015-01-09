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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 10:57 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元趋势偏向下行

0220GMT
    
    * 对11月澳洲零售销售下跌0.1%反应不大 
    * 欧元/澳元亚洲汇市盘初下跌0.95%
    * 动能指标方面，5日、10日与20日移动均线向下--正在建立趋势
    * 接近11月/12月的76.4%费波纳奇回档技术位1.4481，如果收在此回
档位下方，将下看1.4220
    * 只有持续跌破1.4732，滑落10日移动均线，才会破坏趋势
    * 图表参见：link.reuters.com/tas73w (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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