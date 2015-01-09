墨西哥能源：国有石油公司提议与美国展开历史性原油互换合作

如果获批，这项进口可能成为美墨能源关系的转折点。

墨西哥名列全球第10大原油生产国。到目前为止，墨国向来侧重于把多数原油出口，不过其汽油大多数已来自进口。

Pemex表示，上述提案并不代表墨西哥将增加对美国输出石油。该提案尚待与美国政府协商。

墨西哥政府2013年实施能源改革，终结了Pemex在油气生产及探勘权长达75年的垄断地位，很快将面临外国对手的强力竞争。

Pemex去年产量下滑至记录最低水准。该公司说石油互换将有助于旗下Salamanca、Tula和Salina Cruz的炼厂加工作业，也有助于公司减少运输成本。(完) (编译/审校 蔡美珍/李婷仪/朱晓军)