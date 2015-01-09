美国经济：消费者年末发力大肆采购，假期购物旺季销售超越预估

路透芝加哥1月8日 - 美国民众12月底在汽油价格暴跌下提振消费，加上线上买气更加畅旺，促使假期购物旺季结束时销售状况优于预估；商家在两个月的期间内大打折扣战，而民众则大肆购物。

实体零售市调机构ShopperTrak周四表示，商店假期销售成长4.6%，超越增长3.8%的预估。

侧重零售业的私募股权基金Customer Growth Partners指出，商店及线上销售增加3.9%，优于成长3.5%的预测。分析机构RetailNext周三表示，美国商店销售下降8%，但商店及在线销售合计则可望增长3.5-4%。

尽管来自ShopperTrak及RetailNext的商店销售数据变动剧烈，但有更多证据显示，美国零售业者在购物假期旺季结束之际表现更加强劲。(完)