美国经济：消费者年末发力大肆采购，假期购物旺季销售超越预估

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透芝加哥1月8日 - 美国民众12月底在汽油价格暴跌下提振消费，加上线上买气更加畅旺，促使假期购物旺季结束时销售状况优于预估；商家在两个月的期间内大打折扣战，而民众则大肆购物。
实体零售市调机构ShopperTrak周四表示，商店假期销售成长4.6%，超越增长3.8%的预估。
侧重零售业的私募股权基金Customer Growth Partners指出，商店及线上销售增加3.9%，优于成长3.5%的预测。分析机构RetailNext周三表示，美国商店销售下降8%，但商店及在线销售合计则可望增长3.5-4%。
尽管来自ShopperTrak及RetailNext的商店销售数据变动剧烈，但有更多证据显示，美国零售业者在购物假期旺季结束之际表现更加强劲。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100