美国金融：CME集团再度调高交易费用，下月起生效

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透芝加哥1月8日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 从下月起将调高利率市场、能源及农产品等市场的交易费及清算费用，在13个月内第二度增加交易成本。
新措施将从2月1日起生效，而且目标显然是针对非CME交易所会员的交易员。
投行Sandler O'Neill分析师Rich Repetto周四在报告中说，在预期2015年交易量仍保持强劲的氛围中，“即将来临的涨价显示了CME的定价实力。”
他说CME显然是想增加公开喊价交易的成本，这么做可能会鼓励大家采取电子交易。
CME发言人称，该集团并未就涨价对营收的影响制定财测，并称管理层“每年都会评估我们的费用结构，在实施变动时会考虑一系列因素”。
在利率产品方面，对于以电子交易大多数美债利率期货的非会员、以及公开喊价执行大多数美债期权交易的非会员，CME将调高交易费用0.05-0.59美元。
非会员的利率期货清算费用将增加0.06-0.70美元。(完) (编译 李婷仪 审校 朱晓军)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100