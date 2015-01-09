美国金融：CME集团再度调高交易费用，下月起生效

路透芝加哥1月8日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 从下月起将调高利率市场、能源及农产品等市场的交易费及清算费用，在13个月内第二度增加交易成本。

新措施将从2月1日起生效，而且目标显然是针对非CME交易所会员的交易员。

投行Sandler O'Neill分析师Rich Repetto周四在报告中说，在预期2015年交易量仍保持强劲的氛围中，“即将来临的涨价显示了CME的定价实力。”

他说CME显然是想增加公开喊价交易的成本，这么做可能会鼓励大家采取电子交易。

CME发言人称，该集团并未就涨价对营收的影响制定财测，并称管理层“每年都会评估我们的费用结构，在实施变动时会考虑一系列因素”。

在利率产品方面，对于以电子交易大多数美债利率期货的非会员、以及公开喊价执行大多数美债期权交易的非会员，CME将调高交易费用0.05-0.59美元。