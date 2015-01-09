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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 11:09 BJT

韩国股市：早盘上涨，受助于对美国就业数据的乐观预期

路透首尔1月9日 - 韩国股市周五早盘上涨，受助于对美国就业数据
的乐观预期，而且油价在近期大跌后企稳。
    
    韩国综合股价指数 料将连续第三日上涨，升至1月2日以来盘
中高位。0244GMT，韩股涨1.2%至1,928.04点。
    
    LG电子 上扬1.3%。SK海力士 走高1.5%。
    
    下跌与上涨股数量分别为518和277。(完)
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