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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 11:15 BJT

韩国汇市：韩元连续第二日走高，但干预隐忧限制升幅

“外资抛售美元，同时投资者似乎也在更多地押注韩元走强，因为随
着近期一连串正面经济预估的出炉，对于韩国央行降息的看法有所降温，
”另一位本地银行交易员表示。
    
    三年期公债期货3月合约 微跌0.01点报108.35。
    
                                0244GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,093.1       1,096.9
    日圆/韩元      9.1439/496        9.1461
    韩国公债期货         108.35        108.36
    韩国综合股价指数    1,928.04      1,904.65
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
    
  
  
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CN]
    亚洲盘现汇报价          AFX=   欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价          NFX=   全部现汇报价             F
X= 


 (编译 徐文焰；审校 朱晓军)
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