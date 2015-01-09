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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 11:36 BJT

《全球市场》美国就业数据乐观预期扶助亚股走升，欧元下探九年新低

欧元兑美元 交投于1.1806美元，接近海外市场触及的九年新低1.1754。市场益发预期，欧洲央行最早将于本月启动新的宽松举措，打击欧元走低。

美元兑日圆 几无变动，报119.48日圆。美元周二曾触及三周低点118.05，因当时市场弥漫避险气氛，令日圆受青睐。

原油价格在本周稍早下挫10%后回稳，也安抚了全球市场。

美国原油期货 上涨0.40美元至每桶49.19美元，周三曾触及五年半低位46.83美元。

指标10年期美国公债 收益率(殖利率)基本持平于2.012%，此前在海外市场攀升6.5个基点，因油价持稳且美股上涨。(完)
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