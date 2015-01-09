中国汇市：中间价引领人民币早盘走高，CPI数据对市场影响不大

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币早盘走高
* 中间价结束四连跌后回升
* 大行客盘结汇力量汹涌
* 短期料在6.2-6.22之间双向震荡
路透北京1月9日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘走升，受中间价结束四连跌后回升带动。交易员称，早盘承接昨日尾盘结汇汹涌的势头，人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近，中资大行为结汇主力军，释放此前囤积的客盘头寸，带领价格上扬；而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。
交易员称，年初的确会有一些结汇需求释放，另一方面最近人民币一直在走贬，考虑到国际美元走势亦有所企稳，人民币汇率也到了适度走升的时候；不整体而言，市场仍会呈现双向震荡的局面，没有单边趋势性走势的迹象。
“今天早上结汇是主力，（美元）从6.22一直打压下来，结汇量也非常大，承接了昨天的尾盘势头，...大行在offer，客盘的力量为主。”一外资行交易员称。
北京时间11:32，人民币兑美元即期报6.2073元，上日收报6.2145元。今日人民币兑美元中间价 为6.1296元，上日中间价为6.1302元。
不过一中资大行交易员称，并未发现结售汇有明显异常，而最新出炉的中国CPI和PPI数据对市场没什么影响，下周最新贸易数据估计会有一定的影响力。
交易员并称，当前的人民币汇率基本呈现双向波动，早上人民币升了一些，但尾盘可能还会适度贬值，短期来看，汇率就在6.20-6.22附近盘整，没有趋势性的方向。
中国国家统计局周五公布，12月CPI同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。
全球汇市，欧元周五限于九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布非农就业报告，可能为美联储加息增添理由。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3140/90，上日尾盘为6.3250。
北京时间11:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2092/13元，上一交易日尾盘报6.2178元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号