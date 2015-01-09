中国汇市：中间价引领人民币早盘走高，CPI数据对市场影响不大

* 人民币早盘走高

* 中间价结束四连跌后回升

* 大行客盘结汇力量汹涌

* 短期料在6.2-6.22之间双向震荡

路透北京1月9日 - 中国人民币兑美元即期 周五早盘走升，受中间价结束四连跌后回升带动。交易员称，早盘承接昨日尾盘结汇汹涌的势头，人民币汇率从6.22连续突破至6.20附近，中资大行为结汇主力军，释放此前囤积的客盘头寸，带领价格上扬；而今日出炉的居民消费价格指数(CPI)数据对市场影响不大。

交易员称，年初的确会有一些结汇需求释放，另一方面最近人民币一直在走贬，考虑到国际美元走势亦有所企稳，人民币汇率也到了适度走升的时候；不整体而言，市场仍会呈现双向震荡的局面，没有单边趋势性走势的迹象。

“今天早上结汇是主力，（美元）从6.22一直打压下来，结汇量也非常大，承接了昨天的尾盘势头，...大行在offer，客盘的力量为主。”一外资行交易员称。

北京时间11:32，人民币兑美元即期报6.2073元，上日收报6.2145元。今日人民币兑美元中间价 为6.1296元，上日中间价为6.1302元。

不过一中资大行交易员称，并未发现结售汇有明显异常，而最新出炉的中国CPI和PPI数据对市场没什么影响，下周最新贸易数据估计会有一定的影响力。

交易员并称，当前的人民币汇率基本呈现双向波动，早上人民币升了一些，但尾盘可能还会适度贬值，短期来看，汇率就在6.20-6.22附近盘整，没有趋势性的方向。

中国国家统计局周五公布，12月CPI同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。

全球汇市，欧元周五限于九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布非农就业报告，可能为美联储加息增添理由。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3140/90，上日尾盘为6.3250。

北京时间11:32，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2092/13元，上一交易日尾盘报6.2178元。