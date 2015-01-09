中国货币市场：隔夜供给充裕七天需求增多，谨慎关注下周新股申购扰动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月9日 - 中国银行间市场周五早盘回购利率 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。
他们指出，从资金拆借情况来看，流动性收紧迹象尚不明显，下周新股申购扰动或比较有限，不过仍需谨慎关注。
“隔夜很松，七天需求很大，14天借的人也多”上海一银行交易员称，主要还是新股的原因。
她并指出，盘中今日感觉七天期限需求胜过14天，毕竟两个期限价格相差近100点，不排除机构对新股申购之后资金面并无很大担忧，所以缩短拆借期限的可能；长期资金方面，早间一个月以上的长期限资金就仅成交不到50笔。
中国证监会本周下发的20家首次公开发行（IPO）企业发行批文，这些公司网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选
“看这个情形，下周新股影响应该还好吧，”华南另一银行交易员认为，拆借14天期限品种的机构应该是在考虑新股之后的月度缴税对资金面的影响。
央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7679 2.8102 -4.23
七天 3.7567 3.7292 +2.75
14天 4.7656 4.7094 +5.62
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9000 0.6050 +129.50
七天 5.3450 3.2700 +207.50
14天 5.3500 4.1550 +119.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8300 2.8800 -5.00
七天 3.8000 3.7400 +6.00
14天 4.8000 4.7500 +5.00
Shibor
其中:隔夜 2.8050 2.8300 -2.50
七天 3.7380 3.7450 -0.70
三个月 4.9250 4.9630 -3.80
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号