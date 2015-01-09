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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 12:43 BJT

中国货币市场：隔夜供给充裕七天需求增多，谨慎关注下周新股申购扰动

路透上海1月9日 - 中国银行间市场周五早盘回购利率 隔夜品种小跌，七天及14天微涨。交易员表示，新股密集申购在即，除跨IPO申购周期的14天期限资金缺口有增无减外，今日场内七天期限品种需求较上日明显增多。

他们指出，从资金拆借情况来看，流动性收紧迹象尚不明显，下周新股申购扰动或比较有限，不过仍需谨慎关注。

“隔夜很松，七天需求很大，14天借的人也多”上海一银行交易员称，主要还是新股的原因。

她并指出，盘中今日感觉七天期限需求胜过14天，毕竟两个期限价格相差近100点，不排除机构对新股申购之后资金面并无很大担忧，所以缩短拆借期限的可能；长期资金方面，早间一个月以上的长期限资金就仅成交不到50笔。

中国证监会本周下发的20家首次公开发行（IPO）企业发行批文，这些公司网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

“看这个情形，下周新股影响应该还好吧，”华南另一银行交易员认为，拆借14天期限品种的机构应该是在考虑新股之后的月度缴税对资金面的影响。

央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7679 2.8102 -4.23

七天 3.7567 3.7292 +2.75

14天 4.7656 4.7094 +5.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9000 0.6050 +129.50

七天 5.3450 3.2700 +207.50

14天 5.3500 4.1550 +119.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8300 2.8800 -5.00

七天 3.8000 3.7400 +6.00

14天 4.8000 4.7500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.8050 2.8300 -2.50

七天 3.7380 3.7450 -0.70

三个月 4.9250 4.9630 -3.80

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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