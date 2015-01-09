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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 12:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度下跌，因119.50附近买盘撤退

0420GMT
    
    * 119.50附近一些期权相关的美元/日圆买盘退守，跌至119.33的新
低
    * 市场交投偏向清淡，今晚对市场料产生影响的美国非农就业数据公
布前，多头削减仓位
    * 散户尤其紧守多仓，期望能平仓
    * 美元/日圆跌穿100小时移动均线119.42，位于119.39的一目均衡转
换线有些许支撑
    * 118.93-119.29的小时位一目均衡云区为底部支撑，日线图一目均
衡基准线在118.71(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 白云)
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