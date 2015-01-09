《KEMP专栏》经典重读：“大宗商品期货的事实与幻想”

真正的问题来自于展期收益，更精确地说，一篮子商品期货合约的价格理应会有随着时间上涨的倾向，以补偿投资人从商品生产商承担而来的价格风险。

有许多种方法形塑这种类型的回报。凯恩斯(凯因斯/John Maynard Keynes)称之为“正常逆价差”(normal backwardation)，而Gorton及Rouwenhorst称之为“风险溢价”。

鉴于此一风险溢价，Gorton及Rouwenhorst指出，在1959年及2004年间持有完全担保的一篮子商品期货合约所能取得的报酬率，将远高于商品现货价格报酬。

全面性的商品指数实际上是向投资人收取“特权费”，而非补偿投资人承担未来价格走向风险。

因此，1959年至2004年、以及2004年至2014年有些什么改变呢？最显而易见的答案是商品作为资产类别受欢迎的程度，以及由此衍生的新投资资金流入，这改变了期约价格变化的模式。

在2004年之前、特别是在1990年代初期之前，商品衍生品市场规模不大，且流动性欠佳。在1959年至2004年的大多数时间内，原油及美国天然气等重要商品并没有相应的期货合约。

在规模小且流动性欠佳的市场中，对于投资人而言可能一直存在一个很高的风险溢价，然而市场交投活络之后，这样的风险溢价便消失无踪。1959年至2004年期间可能不具长期回报的高度代表性，因投资人实际上恐怕无法藉由投资商品衍生品达成这样的长期回报。