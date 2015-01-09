《KEMP专栏》经典重读：“大宗商品期货的事实与幻想”

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
真正的问题来自于展期收益，更精确地说，一篮子商品期货合约的价格理应会有随着时间上涨的倾向，以补偿投资人从商品生产商承担而来的价格风险。
有许多种方法形塑这种类型的回报。凯恩斯(凯因斯/John Maynard Keynes)称之为“正常逆价差”(normal backwardation)，而Gorton及Rouwenhorst称之为“风险溢价”。
鉴于此一风险溢价，Gorton及Rouwenhorst指出，在1959年及2004年间持有完全担保的一篮子商品期货合约所能取得的报酬率，将远高于商品现货价格报酬。
全面性的商品指数实际上是向投资人收取“特权费”，而非补偿投资人承担未来价格走向风险。
因此，1959年至2004年、以及2004年至2014年有些什么改变呢？最显而易见的答案是商品作为资产类别受欢迎的程度，以及由此衍生的新投资资金流入，这改变了期约价格变化的模式。
在2004年之前、特别是在1990年代初期之前，商品衍生品市场规模不大，且流动性欠佳。在1959年至2004年的大多数时间内，原油及美国天然气等重要商品并没有相应的期货合约。
在规模小且流动性欠佳的市场中，对于投资人而言可能一直存在一个很高的风险溢价，然而市场交投活络之后，这样的风险溢价便消失无踪。1959年至2004年期间可能不具长期回报的高度代表性，因投资人实际上恐怕无法藉由投资商品衍生品达成这样的长期回报。
更新这些“事实与幻想”的用处颇大，可以了解1959年至2014年整体期间的结果是否具有强大说服力，并了解若排除特定时期(如1959-1979年或1994-2014年)是否会对风险溢价造成重大影响。(完) (编译 郑茵/蔡美珍/李春喜/张明钧; 审校 白云/王洋)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100