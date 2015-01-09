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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 13:01 BJT

香港股市：早盘上扬，周线有望收升

路透上海1月9日 - 香港股市周五早盘上扬。恒生指数 涨1.0%至24,081.75点，周线有望上涨0.9%。

恒生国企指数 走高1.7%，至12,221.68点。

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 报126.77。

恒指成分股总交易量为10亿股。(完)
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