《SAFT专栏》欧元麻烦重重，瑞士央行也因此遭遇考验

**先生，要巧克力还是手表？**

瑞士央行的用意应该是，如果欧洲央行一如预期实施新的量化宽松，此举将作为缓冲欧元卖盘及瑞郎买盘之用。但由于欧元区经济数据持续欠佳，事实可能证明这样作还不够，就像12月的情况那样，因而迫使瑞士央行再度出手买进欧元。

如此一来，瑞士央行有点变成欧洲央行量化宽松的一项工具。虽然瑞士央行应该会把买进来的一部分欧元卖掉换成英镑、美元及日圆，但45%左右应该会投入到各欧元国家的欧元计价证券。欧洲央行肯定会很感激，但同时它应该也会希望不必走到这一步。

至于对于我们而言，瑞郎买盘是个指标计。

“在预期中欧洲央行1月22日QE行动还没到来时，瑞士央行的负利率现在就已经无法守住欧元/瑞郎底限，这对金融市场而言是重大问题。避险买盘的持续涌现确实造成影响，而且这不只是与油价或希腊有关，”Track Research分析师Bob Savage在一篇客户报告中称。

“即使持有瑞郎要承担负利率成本，欧洲的投资人也宁愿要安全而不要欧元。由此可知，如果希腊退出欧元区、油价跌破40美元，或全球通缩情况加剧恶化，我们将面临更大的危机风险。压低利率的骨牌效应可能随之而来。”

这可能也不会最终让瑞士央行放弃汇率底线，但千万要记得，这个政策并非毫无冲突或风险。更有可能的情况是，希腊和德国会设法解决事情，而俄罗斯的国际关系会日渐改善。瑞士付出一些代价保护本国制造业，顺便帮助了欧元区经济。

当然，瑞士可以想印多少瑞郎就印多少。而对于担心普京政权的俄罗斯人，或是担心欧元解体的比利时人来说，瑞郎仍然具有保值功效，巧克力或手表随你选择，瑞士央行会保证一个欧元/瑞郎汇率底限。