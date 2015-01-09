《MAGUIRE专栏》农产品大丰收将打压价格，但2015年谷物料好于油籽

与此同时，澳洲在遭遇1910年记录起始以来第三炎热的一年后，2015年迄今也饱受高温之苦，这已威胁到作物产量，使小麦进口商担心起今年稍后的供应。

2015年的玉米产量也出现疑虑。之前部分巴西大豆种植延误；等大豆完成收获后，二茬玉米种植的数量有可能减少。

马托格罗索州和巴拉那州等巴西主要产区有部分大豆正进行收割，但收成速度大体上落后上年。但可能还要好几周，才能更清楚了解二茬玉米的可种植概况。

除了担心时间--因巴西种植者喜欢在3月中之前完成二茬玉米的播种--南美农户还料权衡今年致力大规模玉米产量的经济利弊，因即便种子和投入成本仍高，但作物价格已低于2014年同期水准。

成本考量也适用于乌克兰，该国在2000-01和2013-14年度间产量大幅提高了逾700%，近年来俨然也成主要玉米出口国。

乌克兰的经济和政治动荡导致许多中小型种植者和合作社的信贷提供减少，使外界预期他们可能减少和玉米有关的高价肥料及化学品的采购。

美国农业部等主要作物预测机构预期，2014-15年度玉米产量将较上年度减少300万吨，但如果信贷仍难取得，且整体农业收入受到该地区汇率波动的影响，产量预估可能还会下修。

虽在南美再度大丰收的背景下油籽供应增长，然玉米产量不容乐观，再加上2015年小麦产量也续有疑虑，因此谷物市场今年势必受到支撑。

短中期内农产品可能仍受全球大量库存的困扰，但前述背景或给交易商2015年的交易策略提供一些线索。

全球油籽和谷物产量、消费、出口和库存相对图表：

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