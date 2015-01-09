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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 13:12 BJT

日本数据：11月同时指标下滑1.0点,领先指标下滑0.7点--内阁府

路透东京1月9日 - 日本内阁府周五公布，11月同时指标初值较前月
下降1.0点，为三个月来首次下降。
    
    预示未来数月经济状况的领先指标下滑0.7点。领先指标综合了招聘
岗位数量和消费者信心等数据。
    
    欲浏览完整数据，请参看内阁府网站：
    here)。
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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