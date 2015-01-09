路透基点：海尔2.5亿美元贷款获超额认贷

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士报导，海尔国际 有限公司的2.5亿美元三年期贷款已从几家银行获得超额认贷。 银行回复截止日期已从今日起又延长一周，因另有几家银行仍在推进 审批程序。 一名知情人士称，该贷款将于本月内签署。 澳新(澳盛/ANZ)银行和西太平洋银行担任牵头行兼簿记行。中国建设 银行、恒生银行和澳洲国民银行担任高级银团贷款牵头行。 该贷款由海尔集团担保，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个 基点，平均存续期为2.75年。 承贷金额不低于2,000万美元可获牵头行头衔，综合收益167.5个基点 ，前端费48.15个基点；承贷1,000万-1,900万美元可获综合收益165个基 点，前端费41.25个基点。 高级银团贷款方面，承贷4,000万美元可获综合收益170个基点。 2014年7月，该借款人签署了规模2.4亿美元的五年期贷款。此项交易 最高综合收益170个基点，利率较LIBOR加码160个基点。 澳新银行和苏格兰皇家银行联合承销这笔7月贷款，该笔贷款也由海 尔集团担保。交通银行纽约分行和汇丰担任牵头行兼簿记行，恒生银行和 KBC Bank香港担任主办行。7月协议规模较最初计划的2.5亿美元有所缩小 。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)