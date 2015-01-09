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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 13:20 BJT

中港个股：中国平安认购毅德国际1.2亿美元票据，并在项目上投资合作

路透上海1月9日 - 中国大型综合商贸物流中心开发商--毅德国际 与中国平安 达成战略合作，平安孙公司平安不动产（香港）公司将认购毅德1.2亿美元可转股票据，同时平安旗下平安不动产计划在毅德未来的商贸物流中心项目中，投资至多15亿元人民币。

公司新闻稿显示，平安不动产香港认购的可转股票据，期限至2020年，年息7%。若按初步转股价1.956港元全数转股，这些票据将转为毅德约4.757亿股股票，占扩大后股本的10.59%。票据发行所筹资金，可用作投资现有和新增项目，包括扩展物流业务等。

平安不动产股权投资董事总经理王威表示，“毅德控股将是我们在中国商贸物流地产领域发展的一个重要合作伙伴。我们将利用平安集团综合资源，共同推进公司业务的进一步发展。”

他说，中国商贸物流地产市场发展迅猛，相信毅德定能在当前极具增长潜力的市场环境中进一步发展其商贸物流市场业务。

平安不动产是中国平安 旗下房地产投资管理的平台，平安不动产香港是平安不动产的全资子公司。平安不动产主要投资于中国的城市综合体、养生养老社区和工业物流地产等，以及特定海外市场的房地产投资机会。

毅德国际主要在三四线城市及有选择的二线城市进行商贸物流中心开发和建设。截止去年6月底，该公司在中国七个省开发10个商贸物流中心项目。

毅德周五早盘收在1.91港元，涨2.14%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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