中港个股：中国平安认购毅德国际1.2亿美元票据，并在项目上投资合作

全球金市：金价触及近八周低位，因避险需求消退
“最大的政治风险事件之一已经消除，市场理应展开一些盘整，尽管意大利还有政治不确定性并且将继续存在一段时间。”瑞银分析师Joni Teves说道。
路透上海1月9日 - 中国大型综合商贸物流中心开发商--毅德国际 与中国平安 达成战略合作，平安孙公司平安不动产（香港）公司将认购毅德1.2亿美元可转股票据，同时平安旗下平安不动产计划在毅德未来的商贸物流中心项目中，投资至多15亿元人民币。
公司新闻稿显示，平安不动产香港认购的可转股票据，期限至2020年，年息7%。若按初步转股价1.956港元全数转股，这些票据将转为毅德约4.757亿股股票，占扩大后股本的10.59%。票据发行所筹资金，可用作投资现有和新增项目，包括扩展物流业务等。
平安不动产股权投资董事总经理王威表示，“毅德控股将是我们在中国商贸物流地产领域发展的一个重要合作伙伴。我们将利用平安集团综合资源，共同推进公司业务的进一步发展。”
他说，中国商贸物流地产市场发展迅猛，相信毅德定能在当前极具增长潜力的市场环境中进一步发展其商贸物流市场业务。
平安不动产是中国平安 旗下房地产投资管理的平台，平安不动产香港是平安不动产的全资子公司。平安不动产主要投资于中国的城市综合体、养生养老社区和工业物流地产等，以及特定海外市场的房地产投资机会。
毅德国际主要在三四线城市及有选择的二线城市进行商贸物流中心开发和建设。截止去年6月底，该公司在中国七个省开发10个商贸物流中心项目。
毅德周五早盘收在1.91港元，涨2.14%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
“最大的政治风险事件之一已经消除，市场理应展开一些盘整，尽管意大利还有政治不确定性并且将继续存在一段时间。”瑞银分析师Joni Teves说道。
中国央行称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
* 关注焦点重新回到欧美货币紧缩前景上 * 日圆和瑞郎双双受挫 * 澳洲公布疲弱零售销售数据后，澳元下跌 * 图表：2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月9日 - 汇市周二重新回到基于增长和货币政策紧缩前景背离的交易模式，美元和欧元兑日圆获得提振。 马克龙周日赢得法国总统大选给当前的政治担忧画上句号，推动美国和欧洲公债收益率走高。美国10年期公债收益率相对同期日本公债收益率的溢价隔夜升至3月底以来最高水平。 “我们又回到针对货币政策分化的题材进行交易，”美银美林G10外汇策略分析师Athanasios Vamvakadis指出。 “市场已经消化了美国6月升息机率有75-80%。在此同时，市场预期(欧洲央行)今年将开始缩减宽松。所以欧元及美元兑日圆应该都会表现不错。” 美元兑日圆 及欧元兑日圆 各上涨约0.33%，分别报113.67日圆及124.125日圆。 瑞郎兑欧元跌至10月中旬以