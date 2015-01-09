《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *长江证券 59 25 3 1/14招标 招商银行 AAA 1/15 1/16 (最高发行余额) ======================================================================================= *浙江日发控股 4 2 12 1/14簿记建档 中国银行 AA- 1/16 1/19 集团 ======================================================================================= *华融证券 30 10 3 1/14招标 邮储银行 AA+ 1/15 1/16
(最高发行余额) 招商银行等 ======================================================================================= *中国建筑第五 16.5 8 12 1/16簿记建档 建设银行 AA+ 1/19 1/20 工程局 ======================================================================================= 保利能源控股 5 5 12 1/12簿记建档 交通银行 AA 1/13 1/14
中信银行 ======================================================================================= 国都证券 25 8 3 1/12招标 中信建投证券 AA+ 1/13 1/14
(最高发行余额) ======================================================================================= 宏图高科 6 6 12 1/12簿记建档 中信银行 AA 1/14 1/15
======================================================================================= 中金公司 25 9 3 1/13招标 农业银行 AAA 1/14 1/15
(最高发行余额) 邮储银行等 ======================================================================================= 武汉钢铁集团 190 20 12 1/13簿记建档 中国银行 AAA 1/15 1/16
交通银行 ======================================================================================= 国信证券 82 21 3 1/13招标 招商银行 AAA 1/14 1/15 (最高发行余额) ======================================================================================= 南通港口集团 5 2 12 1/14簿记建档 中信银行 AA- 1/16 1/19
中国银行 ======================================================================================= 南钢股份 30 3 12 1/14簿记建档 浦发银行 AA 1/16 1/19
国泰君安证券 ======================================================================================= 成都兴蓉投资 4 2 6 1/14簿记建档 广发银行 AA+ 1/15 1/16 ======================================================================================= 兴发集团 10 3 12 1/15簿记建档 兴业银行 AA 1/16 1/19
======================================================================================= 云南公路开发 20 10 12 1/15簿记建档 招商银行 AA+ 1/16 1/19 投资公司 ======================================================================================= 日照凌云海 7 3.5 12 1/15簿记建档 北京银行 AA- 1/16 1/19 糖业集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 冀中能源 16 10 3 1/13簿记建档 中国银行 AA 1/15 1/16 峰峰集团 (冀中能源集团提供担保) ======================================================================================= 江西铁路投资 11 11 3 1/14簿记建档 中国银行 AA+ 1/16 1/19 集团 建设银行 ======================================================================================= 清华控股 35 20 5 1/14簿记建档 北京银行 AA+ 1/15 1/16
光大银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号