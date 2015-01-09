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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 13:32 BJT

澳洲股市：收高1.6%，受对美国经济乐观看法支撑

路透悉尼1月9日 - 澳洲股市周五连续第二日收高，完全扳回本周稍早的跌幅，因人们对美国经济的乐观看法抵消了对油价疲势的忧虑。

S&P/ASX 200指数 收高1.6%，报5,465.6点，本周周线涨0.5%。

大盘普遍上升，受美国去年12月就业增长料将维持强劲的预期支撑，这一数据暗示了美国经济的力道。

油价持稳亦使能源类股缓解压力。(完)
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