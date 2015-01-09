《中国企业债发行日程表》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *鸡西市国有 13 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/23 首创证券 资产经营管理 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *铜陵大江投资 8 7 1/16簿记建档 -- AA 1/19-1/22 西南证券 控股公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 沈阳铁西区 12 7 1/13簿记建档 上限7.50% AA 1/14-1/16 广发证券 国资经营公司 (第3-7年末每年还20%本金，中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 达州发展控股 5 7 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/16 宏源证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 湘潭市万楼 20 7 1/13簿记建档 -- AA 1/14-1/19 西南证券 新城建投公司 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 天瑞集团 15 6 1/14簿记建档 -- AA 1/15-1/19 华西证券
(第2年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(个人控股股东以个人全部财产承担连带责任保证) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号