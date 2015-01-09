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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 14:18 BJT

中国股市：沪综指午盘大涨3%，银行与保险等金融股再拾升势

路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周五午盘涨幅扩大至逾3%，银行与保险等金融股再拾升势。分析师指出，今日公布经济数据低于预期，市场对宽松政策出台有所预期，午后沪综指出现快速拉升，金融板块全线爆发，地产股和中字头基建股亦表现活跃。 　　 “也可能上午披露的PPI比预期的还是差不少，通缩压力比较大，大家会预期央行降准、降息。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。 。

上证银行股指数 午盘大涨6.15%。

北京时间14:15分，沪综指 午盘报3,403.78点，涨110.22点或3.31%，上证A股午盘成交3,324亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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