中国股市：沪综指午盘大涨3%，银行与保险等金融股再拾升势

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周五午盘涨幅扩大至逾3%，银行与保险等金融股再拾升势。分析师指出，今日公布经济数据低于预期，市场对宽松政策出台有所预期，午后沪综指出现快速拉升，金融板块全线爆发，地产股和中字头基建股亦表现活跃。 “也可能上午披露的PPI比预期的还是差不少，通缩压力比较大，大家会预期央行降准、降息。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。 。
上证银行股指数 午盘大涨6.15%。
北京时间14:15分，沪综指 午盘报3,403.78点，涨110.22点或3.31%，上证A股午盘成交3,324亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100