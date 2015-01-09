《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为路透中文新闻为您整理的(1月5日-9日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周小幅走弱0.07%，2015年来第一周即迎来中间价连续四连 跌创逾一个月新低，加上强势美元和境内外套利盘，共同助推人民币汇市继续走弱，但本周 后两天，大行结汇汹涌而来，令本周跌幅有所收窄，市场关注即将公布的非农就业报告，看 能否为美联储加息增添理由。人民币即期本周五收报6.2086元。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去 年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股 申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。 业内人士并指出，央行暂不希望释放宽松政策再引发市场波动，短期维持预期稳定仍为 主要目标，同时亦视乎即将公布的经济数据相机而动，而通过定向工具提供流动性支持仍为 应对资金时点紧张首选，预计春节前夕资金面整体仍以维持平衡为主。 债市: --银行间市场当周基本维持震荡走势，资金面未受例行缴准影响继续向好，但随后新一轮 IPO来袭，并将于下周大规模登场，流动性不确定性增加，而消息面也相对平淡，不过周五 有传言称12月新增信贷偏低，新的一周债市仍待资金面变化以及即将发布的12月金融数据提 供更多指引。 票据: --中国票据市场当周转贴利率先跌后涨，不过整体而言，仍较元旦前水平有所下行。目前 处于年初，信贷规模压力相对有限，而下周开始有密集的新股发行，资金面变化成为市场关 注焦点。 交易员预计，出于流动性担忧，短期内票据价格大幅走低空间不大。而从长远来看，同 业存款计入一般存款提升银行扩大资产负债规模兴趣，票据需求有望因此增加，价格向下可 能性居多。 股市: --当周沪综指 大幅震荡，本周累计上涨1.57%。增量资金仍在源源不断流入A股市 场，但新一批新股密集发行消息刺激大盘蓝筹股出现短暂休整，股指震荡亦加剧，周五沪综 指 收在3,285.41点。 期市: --沪铜当周大幅下跌3.38%，结束此前连续两周升势。油价不振，中国买家在等待价格进 一步下滑，投资者担忧中国需求及欧洲增长疲弱，均带动铜价持续下跌。且全球经济未显露 改善迹象，铜价反弹难。沪铜主力合约 周五收报每吨44,250元。 --沪金当周小幅上升1.47%，为连续第二周上扬。希腊政局不确定性引发的避险买需，油 价企稳等支撑黄金本周上扬。交易员在等候美国今日稍晚非农就业报告的出炉，以研判美国 经济力道。若数据强劲，将打压黄金的风险对冲魅力。沪金主力合约 周五收报245 .15元。(完) (整理 边竞/李宏薇/李文科; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号