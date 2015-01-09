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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 13:58 BJT

台湾股市：收盘小跌，台积电被调降评等收黑

路透台北1月9日 - 台湾股市周五收盘小跌。分析师指出，尽管亚股普遍回升，但台湾的权重股--台积电 被外资券商调降评等，使股价翻黑受挫，拖累台股。

台湾加权指数 收跌0.24%或22.45点，报9,215.58点；成交初值 为971.35亿台币，上交易日修正后为1,084.88亿。

新光投信协理谢学云说，〞台积电被降评等，今天表现不佳。〞

他也指出，台股目前处于震荡格局，下周仍须观察美国企业财报公布情况，以及台湾上市柜公司的月营收结果。此外，国际油价有趋稳苗头，下周仍须密切观察。他也预估，下周台股的指数区间料在9,000-9,350的区间内震荡。

二家本地即时新闻媒体指出，台积电被二家欧系证券商调降投资评等，因预期2015年的成长动能不若去年。

全球晶圆代工龙头--台积电 稍早公布，去年12月合并营收为695.1亿台币，较上年同期成长39.9%，但按月减3.8%。该股今日收跌2.9%，报134台币，跌幅重于台股。

本地时间1352韩国股市 升1.2%，香港恒生指数 亦升1.34%。
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