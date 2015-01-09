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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:03 BJT

瑞士数据：12月未经季节调整失业率升至3.4%，前月为3.2%

路透苏黎世1月9日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，瑞士12月未经季
节调整失业率为3.4%，高于11月的3.2%。
    
    瑞士12月经季节调整的失业率为3.2%，持平于11月。
    
    以下为详细数据：
    
                          2014年12月   2014年11月   2013年12月
    未经季节调整失业率(%)     3.4         3.2         3.5
    经季节调整失业率(%)       3.2         3.2         3.2
    登记失业人数          147,369     136,552     149,437
    职位空缺数              8,791       10,545      9,745(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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