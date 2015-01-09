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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:09 BJT

表格：德国11月工业生产较前月下降0.1%，10月修正为增长0.6%

路透柏林1月9日 - 德国经济部周五公布，11月工业生产较前月下降0
.1%(路透调查预估增加0.4%)，10月修正为增长0.6%。
   
    以下为详细数据(经季节调整):
    
    工业订单               14年11月      14年10月     
    较上月(%)                 -0.1        +0.6 
    指数(2010年为基期)       107.6       107.7  
    
    路透访问的分析师平均预计，11月工业生产较前月增长0.4%，预估区
间为下滑0.4%至增长1.0%之间。(完)
  
 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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