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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:10 BJT

表格：德国11月经季节调整出口较前月下滑2.1%，进口增加1.5%

路透柏林1月9日 - 德国统计局周五公布： 
        
    * 德国11月经季节调整出口较前月下降2.1%，进口增加1.5%
    * 德国11月经季节调整贸易顺差177亿欧元(路透调查预估为207亿)，
10月修正为顺差208亿欧元
    * 11月经常帐盈余为186亿欧元，10月修正后为盈余225亿欧元
    * 11月未经季节调整出口较上年同期增加1.4%，进口增长1.7%
    
    以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
                             14年11月     14年10月    13年11月
    贸易收支(经季节调整)       17.7        20.8        17.2
    出口                       95.2        97.2        93.1
    出口变动(较上月，%)        -2.1        -0.5        +0.5
    进口                       77.6        76.4        75.9
    进口变动(较上月，%)         1.5        -3.3        -0.1 (完)
  
 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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