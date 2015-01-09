表格：德国11月经季节调整出口较前月下滑2.1%，进口增加1.5%

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透柏林1月9日 - 德国统计局周五公布： * 德国11月经季节调整出口较前月下降2.1%，进口增加1.5% * 德国11月经季节调整贸易顺差177亿欧元(路透调查预估为207亿)， 10月修正为顺差208亿欧元 * 11月经常帐盈余为186亿欧元，10月修正后为盈余225亿欧元 * 11月未经季节调整出口较上年同期增加1.4%，进口增长1.7% 以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元): 14年11月 14年10月 13年11月 贸易收支(经季节调整) 17.7 20.8 17.2 出口 95.2 97.2 93.1 出口变动(较上月，%) -2.1 -0.5 +0.5 进口 77.6 76.4 75.9 进口变动(较上月，%) 1.5 -3.3 -0.1 (完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100