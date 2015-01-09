中港个股：工行2014年办理跨境人民币业务量超3.5万亿，创历史新高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月9日 - 随着人民币跨境流通和使用范围的不断扩大，商业银行2014年跨境人民币业务加速发展。工商银行 周五公布，该行去年办理的跨境人民币业务量超3.5万亿，创历史新高。
而自2009年跨境人民币业务试点启动以来，工行 已累计办理跨境人民币业务量超过8万亿元，平均每年增长超过200%。
工行目前已成为新加坡、卢森堡、多哈、多伦多、曼谷五地的人民币业务清算行，构建起7×24小时全球人民币交易清算业务体系。
截至去年末，工行新加坡人民币清算行的服务区域延伸至38个国家和地区，累计人民币清算量已超过40万亿元；而卢森堡清算行自去年底正式运营以来，清算服务区域已覆盖至13个国家和地区。
工行表示，境外机构的拓展与壮大为人民币跨境使用提供了重要的渠道和载体。目前，工行已在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至近20个非洲国家，成为连接境内与离岸人民币市场的纽带。
“现在，人民币业务对工行境外机构总资产、负债、收入和利润的贡献都超过20%，有些境外机构甚至超过60%，并在继续扩大。”工行称。
目前，供企业选择的海外人民币产品不断丰富，如跨境人民币存贷款、汇款、结算、融资、清算、个人跨境、资金和衍生产品组合，内外联动创新双币信用证、跨境人民币结构性代付、直融通、风险参贷、人民币福费廷等产品。（完） (发稿 路透中文新闻部; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号