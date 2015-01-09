《热点透视》希腊退欧之忧，梅克尔强势出招

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撰稿 Olaf Storbeck 编译 戴素萍

路透伦敦1月8日 - 德国总理梅克尔希望保持欧元区完整，这点应该无庸置疑。面对希腊若是无法与债权人达成协议而可能转身退出欧元区一事，梅克尔一付无所谓的样子，这是打一场长久战的部分战略。梅克尔只是想要事先警告左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)。该党在1月25日的希腊国会大选中可能胜出。投资人应该会识破希腊讨价还价的技俩。接下来的希腊危机将会高潮迭起，但德国将确保最终会达成妥协。

过去两年德国的首要任务不曾改变，且在两个相互冲突的担忧中成形。一方面，德国不想要成为欧洲主要的金主，为欧元区受挫的二线国家融资，因此鼓励继续难以为继的政策。另一方面，德国决策者对欧元区崩解所招致的经济和政治上的后果忧心不已。最大的担忧是，欧洲货币联盟若结束，将对德国“国家利益”核心中的较大欧洲项目带来致命的一击。

自从欧元区危机开始以来，德国的行为举止一直受到这两个担忧所驱动。因此，当德国同意对债务缠身的国家纾困时，一贯地坚持必须附带条件。德国实际上是以金钱换取改革，以及撙节。

梅克尔目前向齐普拉斯释出两个隐藏的讯息。其一，如果希腊对纾困协议片面毁约，像是单方面决定债务减记，就不能预期德国会完全信守承诺。其二，希腊新政府不应该扬言退出欧元区，作为未来协商讨价还价的筹码。从德国的角度来看，要是退出欧元区的举动，对希腊所造成的伤害要大过于欧元区其他国家就好了。