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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 14:38 BJT

台湾个股：台积电将出售台积固态照明有限公司持股予晶元光电--证交所

路透台北1月9日 - 台湾证券交易所周五表示，大型权重股--台积电 将出售台积固态照明有限公司持股予晶元光电 。

上述不愿具名的官员并未透露股权出售进一步细节。稍后本地时间15:00台积电与晶元光电将在证交所举办重大讯息说明会。

台积电周五收低2.9%报134台币；晶元光电则小跌0.32%报62.50台币；台湾加权指数 收跌0.24%或22.45点，报9,215.58点。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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