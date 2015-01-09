台湾股市：台星通6月实施，陆客来台买台股仍在研议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月9日 - 台湾金管会周五指出，台湾证券交易所与新加坡股市〞台星通〞有望在6月实施，而陆客来台投资台股仍在研议阶段，未来将吸取各界意见再决定。
金管会指出，资本市场国际化是一项很重要的发展趋势，推动国际化措施可以为国内股市引进资金活水，目前台湾证券交易所正与新加坡洽谈〞台星通〞相关事宜，预计今(104)年6月左右实施，可以引进资金投资国内股市。
去年12月间金管会主委曾铭宗曾表示，台湾与新加坡证交所合作互通(简称台星通)明年上半年可望上路，与德国证交所也正在洽谈合作互通。 但对于互通内容金管会并未详述。
另外，金管会也表示，目前正研议扩大外国投资人(含大陆地区民众)投资台股，仍在研议规划，未来将参考现行外资投资限制及规范，如涉及大陆地区民众部分，也将洽会相关机关意见并须符合〞两岸人民关系条例〞及相关办法规定。
台湾股市 周五收低0.24%报9,215.58点。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号