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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 14:20 BJT

台湾股市：台星通6月实施，陆客来台买台股仍在研议

路透台北1月9日 - 台湾金管会周五指出，台湾证券交易所与新加坡股市〞台星通〞有望在6月实施，而陆客来台投资台股仍在研议阶段，未来将吸取各界意见再决定。

金管会指出，资本市场国际化是一项很重要的发展趋势，推动国际化措施可以为国内股市引进资金活水，目前台湾证券交易所正与新加坡洽谈〞台星通〞相关事宜，预计今(104)年6月左右实施，可以引进资金投资国内股市。

去年12月间金管会主委曾铭宗曾表示，台湾与新加坡证交所合作互通(简称台星通)明年上半年可望上路，与德国证交所也正在洽谈合作互通。 但对于互通内容金管会并未详述。

另外，金管会也表示，目前正研议扩大外国投资人(含大陆地区民众)投资台股，仍在研议规划，未来将参考现行外资投资限制及规范，如涉及大陆地区民众部分，也将洽会相关机关意见并须符合〞两岸人民关系条例〞及相关办法规定。

台湾股市 周五收低0.24%报9,215.58点。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)
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