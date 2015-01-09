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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 14:24 BJT

日本股市：日经指数连涨第三日，但周线下跌1.5%

东证股价指数 上涨0.2%，收报1,380.58点。JPX-400指数<.JP
XNK400>上升0.2%至12,495.99点。
    
    权重股迅销收涨0.8%，为日经指数贡献了40点涨幅，公司此前公布第
一季获利强劲。(完)
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