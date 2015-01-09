路透基点：大成食品5,000万美元再融资贷款额度分配出炉--TRLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市 的大成食品(亚洲)有限公司5,000万美元的三年期再融资，额度分配方案 已出炉。 牵头行兼簿记行台湾土地银行、渣打银行和台北富邦商业银行各自承 贷700万美元。 五家主办行各自承贷500万美元，分别是玉山商业银行、第一商业银 行大直分行、新光银行、中国输出入银行和元大商业银行北三重分行。台 湾合作金库的香港分行亦以主办行身份参与，承贷400万美元。 交易可能将于1月底或2月初签署。 这笔子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码155个基 点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点，借款 人将支付超出部分的利率。 收益将用于为现有债务进行再融资。 大成食品上次联贷是在2012年10月，当时亦由渣打银行牵头完成一笔 5,000万美元三年期子弹式定期贷款。当时交易最高综合收益为195个基点 ，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，费用为75个基点。( 完)