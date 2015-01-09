台湾货币市场：短率仍处低档，下周资金料宽松态势依旧

* 拆款短率仍处低档

* 整体资金依旧宽松

* 短票利率持于低位

记者 詹静宜

路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周五仍处低档。资金调度人士认为，提存期初银行间资金水位高涨，而资金需求疲软依旧，多数银行急寻销钱管道，令短率持续盘旋低位。

展望下周，他们表示，台银排定下周一起银行开始每日提领新钞，若有银行因此周转金及准备金调度出现缺口，或将带动资金需求稍有回温，但以目前资金宽裕态势来看，下周短率料将持于当前低位水准。

〞现在多钱的很痛苦，因为都销不出去。〞一位大型官股银行交易员说。

银行资调人士指出，旬初银行间累积超额准备已突破千亿台币，虽然部分积数是上期累积帐上，但资金宽松态势已显而易见，下周亦没有特别的资金紧缩因子，短率料续低迷。

台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.793%。该结果略低于市场预期，较上月标售的同天期存单0.812%亦走低1.9基点，也是连续第三个月走低。

本地时间14:29时：

--台币兑美元 升8.6分，报31.920。

--台湾加权股价指数 收跌0.24%，报9,215.58点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.384%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.395%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间暂在0.38-0.445%，上日在0.38-0.44%。

**短票利率持平低位**

短票方面，大型票券交易员称，周五发票量例行性较平日增温，惟市场需求量非常踊跃，交投维持“钱多票少”格局，令短率依旧持于既有区间低位。

〞下周仍是卖方市场，利率维持低档。〞一位大型票券商交易员说。

他们亦指出，下周料银行间因应农历年关新钞提领量能不会太大，19日当周银行间提领量能才会转多，但期初银行间累积超额准备过大的宽松因素来看，预计银行提领新钞对短票交投影响有限，下周短票利率仍有望续处低位不变。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.59-0.61%，主交投落在0.60%，同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，前日平均利率在0.612%。

台湾央行周五存单到期金额2,773亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆3,131亿台币，落点分别为周一1,036.5亿、周二4,205亿、周三2,762亿、周四4,011亿及周五1,116.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为255亿台币，累积超额准备为1,075亿台币、加计前期1%的超额准备为3,204亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周五没有明显变化。资金调度人士称，投信因申购款涌入，持续钱多，市场仍显得供不应求；票券商微幅下调高位利率，但主要成交利率与上日均大致相同。

展望下周，他们多指出，观察本月以来的资金平稳态势，预估下周不至于有趋于紧俏的状况，投信的资金供应相信仍源源不绝，银行端在提存期初也处于宽松的市况，都不至于让市场担心。

〞投信还是不能做长天期，但是短钱的供应上不是问题。〞一位证券商交易员说。

因应投信端对跨月资金情势仍显保守，部分票券商提供与法人及个人交易跨月天期的承作，先行稳固跨月资金，所剩的资金缺口不多再从投信拿钱，也让投信去化资金的难度略有增高。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，0.51%已不复见；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，上日在0.50-0.57%。

今日公司债发行有正德海运 转换公司债1亿台币及瑞士银行(UBS)伦敦分行1亿美元金融债。

下周公司债发行情况包括：周一系统电子 4亿台币转换公司债、周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。