日本个股：日本麦当劳12月同店销售同比大减21%，受薯条短缺影响

路透东京1月9日 - 日本麦当劳 周五表示，12月同店销售同比大减21%。此前该公司遭遇了薯条短缺问题。

日本麦当劳规定，从12月17日到1月4日只提供小份薯条，因为美国西海岸港口的劳工纠纷导致进口延迟。

该公司本周还披露称，消费者在其餐中发现人牙和塑料等异物，重新引发了食品安全疑虑，对该公司造成新的打击。