版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:04 BJT

日本个股：日本麦当劳12月同店销售同比大减21%，受薯条短缺影响

路透东京1月9日 - 日本麦当劳 周五表示，12月同店销售同比大减21%。此前该公司遭遇了薯条短缺问题。

日本麦当劳规定，从12月17日到1月4日只提供小份薯条，因为美国西海岸港口的劳工纠纷导致进口延迟。

该公司本周还披露称，消费者在其餐中发现人牙和塑料等异物，重新引发了食品安全疑虑，对该公司造成新的打击。

自7月以来，该公司月销售量就呈两位数百分点下跌，因麦乐鸡的一家中国供应商爆出食品安全丑闻。营业至少13个月的店铺销量在8月创纪录地下跌25%。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐