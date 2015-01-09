《综述》美国12月非农就业岗位料稳步增长，失业率预计降至5.7%

“随着就业市场更加接近于实现充分就业...我们料将看到公司开始加薪。有一些公司已经这样做了，”富国银行的资深分析师Sam Bullard说道。

美联储主席叶伦所参考的衡量就业市场闲置程度的指标中，大多数都反映出就业环境趋紧，或需要再度进行详细评估。

一项衡量失业情况的更全面数据，涵盖了那些希望工作但最终放弃求职的人群以及那些无法找到全职工作而只能兼职的人群。这个指标目前处于六年低位，这表明就业市场似乎已经企稳，与此同时，长期失业的人数也在减少。

12月的就业增长可能覆盖各行各业。民间部门就业增幅可能为23万个，政府部门就业增幅可能达到1万个。

每周平均工时料持稳在六年半高点，即34.6个小时。（完）