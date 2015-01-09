《综述》美国12月非农就业岗位料稳步增长，失业率预计降至5.7%

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
“随着就业市场更加接近于实现充分就业...我们料将看到公司开始加薪。有一些公司已经这样做了，”富国银行的资深分析师Sam Bullard说道。
美联储主席叶伦所参考的衡量就业市场闲置程度的指标中，大多数都反映出就业环境趋紧，或需要再度进行详细评估。
一项衡量失业情况的更全面数据，涵盖了那些希望工作但最终放弃求职的人群以及那些无法找到全职工作而只能兼职的人群。这个指标目前处于六年低位，这表明就业市场似乎已经企稳，与此同时，长期失业的人数也在减少。
12月的就业增长可能覆盖各行各业。民间部门就业增幅可能为23万个，政府部门就业增幅可能达到1万个。
每周平均工时料持稳在六年半高点，即34.6个小时。（完）
(编译/审校 王丽鑫/朱晓军/戴素萍/高琦/艾茂林/王兴亚)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100