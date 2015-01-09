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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:08 BJT

台湾个股：台积电将固态照明事业售予晶元电，交易金额8.25亿台币

路透台北1月9日 - 台湾台积电 与晶元光电 周五发表共同声明称，台积电将旗下固态照明有限公司94%持股售予晶元光电，交易金额8.25亿台币。

全球晶圆代工龙头--台积电并在声明中表示，将于交易完成后退出固态照明有限公司的营运。

晶元光电为全球最大的发光二极体(LED)磊晶片及晶粒制造公司。

台积电周五收低2.9%报134台币；晶元光电则小跌0.32%报62.50台币；台湾加权指数 收跌0.24%或22.45点，报9,215.58点。(完) (采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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