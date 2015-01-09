香港个股：长实与和黄拟重组业务，为股东释放实际价值

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透香港1月9日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周五公布历来最大规模内部重组方案，通过将两家公司的资产合并成为两家新的上市公司，为股东释放实际价值。
新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务（飞机租赁）。
长江实业地产有限公司（简称“长地”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团在香港、中国内地及海外的房地产业务。
李嘉诚表示，“有关交易乃本集团历史上的重要里程碑，有利提升股东价值。长江实业及和记黄埔于过去十年取得长足发展，公司规模日益宏大，现时建议的重组将为各公司日后的增长及发展带来更有利之条件。”
现时长实与和黄市值合计逾6,617亿港元。旗下企业还有长江基建 、电能实业 、港灯 等。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100