香港个股：长实与和黄拟重组业务，为股东释放实际价值

路透香港1月9日 - 由香港首富李嘉诚控制的长实 与和黄 周五公布历来最大规模内部重组方案，通过将两家公司的资产合并成为两家新的上市公司，为股东释放实际价值。

新成立的长江和记实业有限公司（简称“长和”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团的所有非房地产业务，包括港口及相关服务、电讯、零售、基建、能源和动产租赁业务（飞机租赁）。

长江实业地产有限公司（简称“长地”）将持有长江实业集团及和记黄埔集团在香港、中国内地及海外的房地产业务。

李嘉诚表示，“有关交易乃本集团历史上的重要里程碑，有利提升股东价值。长江实业及和记黄埔于过去十年取得长足发展，公司规模日益宏大，现时建议的重组将为各公司日后的增长及发展带来更有利之条件。”

现时长实与和黄市值合计逾6,617亿港元。旗下企业还有长江基建 、电能实业 、港灯 等。（完）

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