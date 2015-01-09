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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:10 BJT

日本债市：五年券收益率触及记录低点，30年券价格因获利了结受挫

全球市场的风险意愿回温，虽在盘初压抑日债表现，但交易员表示，日本央行周五买进剩余期限三至五年的4,000亿日圆公债操作，出现强劲结果，引发交易商回补空头。

另一方面，较长天期券种走势相反，因市场人士对本周涨势了结获利，且周三财务省将发行7,000亿日圆30年公债。

30年期公债收益率本周下跌10个基点，为近两年来最大跌幅。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% -0.5 -0.025%

五年期公债 0.010% -0.5 0.015%

10年期公债 0.275% -0.5 0.280%

20年期公债 0.945% +3.0 0.915%

30年期公债 1.140% +3.5 1.105%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.20 +0.08 148.12

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译/审校 张若琪/蔡美珍)
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