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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:17 BJT

法国数据：11月工业生产较前月意外下降0.3%，预期为增长

路透巴黎1月9日 - 法国国家统计局周五公布数据显示，11月工业生
产较前月下降0.3%，逊于预期的增长；10月修正为下降0.7%。

    接受路透调查的18位分析师平均预估为增长0.3%，预估值从下滑0.1%
至增长0.7%不等。(完)

  
 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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