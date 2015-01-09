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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 15:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线下挫，静待非农就业数据

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    * 美元/日圆跌0.20%，澳元/美元涨0.14%，英镑/美元升0.11%，美元
/韩元下挫0.60%
    * 日经指数收高0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.9%，
美国10年期公债收益率报2.0075%，布兰特原油上涨0.18%
    * 中国12月消费者物价指数(CPI)升幅接近五年低点，应对通缩风险
政策仍需宽松 
    * 美国12月非农就业岗位料稳步增长，失业率预计降至5.7% 
    * 澳洲11月零售销售较前月上升0.1%，逊于增加0.2%的预估值 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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