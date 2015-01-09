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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:22 BJT

表格：瑞士12月CPI较前月下降0.5%，较上年同期下降0.3%

路透苏黎世1月9日 - 瑞士联邦统计局周五公布的数据显示，瑞士12
月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.5%，11月为持平；较上年同期下降0
.3%，11月为下降0.1%
    
    以下为详细数据：
                                
                     2014年12月   2014年11月   2013年12月    
    较上月变动%           -0.5         0.0        -0.2
    较上年同期变动%       -0.3        -0.1         0.1
    指数(2010年12月=100)  98.6         99.1       98.9(完)
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