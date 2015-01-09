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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月9日

路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              187,475          +8,250
      锡               12,135             -30
      铅              220,775          -1,200
      锌              673,175          -3,200
      铝            4,166,825          -8,925
      镍              415,164            -678
    铝合金             26,520            持平
    NASAAC             80,120            -120
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品种   库存数据        库存分布              品种        库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>            铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>            锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金     MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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