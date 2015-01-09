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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:24 BJT

台湾债市：10年公债殖利率续收高，下周估有机会先升后跌

* 10年债殖利率连续第二天收高
    * 先看今晚非农就业数据影响
    * 下周103/13区间料在1.53-1.59%

    路透台北1月9日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五收盘连续第二天
走升。美国今晚将公布12月的非农就业数据，市场乐观预期该数据将表现不弱，台债殖利率
随美债往上修正，预估下周利率走势受此影响将在区间内先升后跌。
    
    交易员指出，如果非农数据一如预期有不错表现，10年美债殖利率可望再向上修正一些
，但因欧洲仍有机会宽松，市场对资金涌向美元资产的预期亦不减，殖利率打高有机会再因
买气回笼下跌，台债若跟进美债走势，下周103/13殖利率将同步测试高位买气。
    
    〞欧洲可能宽松当然是提供债市支撑，10年债不太容易过1.60%。〞一位银行交易员说
。
    
    他们指出，今日10年债成交量缩小，显示市场对未来一周交投也感到观望，希望待非农
变数厘清后再找出方向。并持续观察国际油价走势、欧洲宽松的具体措施等提供未来交投的
进一步指引。
    
    路透调查显示，12月非农就业岗位预料增加24万个，这将标志着连续11个月就业岗位增
长超过20万个，为1994年以来最长纪录。
    
    
    **20年债暂压抑殖利率曲线后端**
    
    另一票券商交易员指出，1月份受到国际不确定因素较多的利多保护，殖利率欲大弹不
易。不过交易商虽然在开年后较为积极布局，但银行追价也趋向谨慎，看来比较走大区间来
回的盘势，不必过份看多，亦不必过分看空。
    
    此外，一外资银行交易员认为，今日20年公债104/2 成交在2.06-2.085%之
间，虽是交易商买券引发一连串交投，但亦可能在美债殖利率难弹的保护之下，令台湾的国
际债券利率受到压抑，相对显现公债长券端的投资价值。
    
    交易员预估下周10年债103/13约在1.54-1.59%间来回；五年债103/15在1.04-1.10%间波
动。
   
    美国公债价格周四回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不
断增强，带动美股上扬，油价回稳。指标10年期公债 价格回落20/32，收益率略
高于2%，周二盘中自10月以来首次跌穿该水平。 
      
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   +0.64     1.0709    1.0615-1.0750      14.0
   10    103/13                   +1.15     1.5650    1.5500-1.5655      51.5
      
    本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：    
    1/9(五)：美国12月非农就业数据、美国11月趸售库存和趸售销售、明尼亚波利斯联邦
储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与市民集会论坛、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉
尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景。
    
    下周全球/台湾重要经济事件与数据包括：
    1/12(一)：美国12月就业趋势、韩国12月进出口物价、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特
就货币政策发表讲话；
    1/13(二)：台湾央行代财政部标售182天期国库券、美国12月联邦预算、美国11月JOLTS
职位空缺数和1月IBD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的
货币政策报告”发表讲话；
    1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业
生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐
皮书；
    1/15(四)：美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心
最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总
裁黑田东彦发表讲话；
    1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指
数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标
导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表
讲话。
        
         30      103/16                     没有成交
         20       104/2                       2.0800
         10      103/13                       1.5650
          5      103/15                       1.0709
          3       104/1                     没有成交
          2       103/1                     没有成交
 (完)              

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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