台湾债市：10年公债殖利率续收高，下周估有机会先升后跌

* 10年债殖利率连续第二天收高 * 先看今晚非农就业数据影响 * 下周103/13区间料在1.53-1.59% 路透台北1月9日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周五收盘连续第二天 走升。美国今晚将公布12月的非农就业数据，市场乐观预期该数据将表现不弱，台债殖利率 随美债往上修正，预估下周利率走势受此影响将在区间内先升后跌。 交易员指出，如果非农数据一如预期有不错表现，10年美债殖利率可望再向上修正一些 ，但因欧洲仍有机会宽松，市场对资金涌向美元资产的预期亦不减，殖利率打高有机会再因 买气回笼下跌，台债若跟进美债走势，下周103/13殖利率将同步测试高位买气。 〞欧洲可能宽松当然是提供债市支撑，10年债不太容易过1.60%。〞一位银行交易员说 。 他们指出，今日10年债成交量缩小，显示市场对未来一周交投也感到观望，希望待非农 变数厘清后再找出方向。并持续观察国际油价走势、欧洲宽松的具体措施等提供未来交投的 进一步指引。 路透调查显示，12月非农就业岗位预料增加24万个，这将标志着连续11个月就业岗位增 长超过20万个，为1994年以来最长纪录。 **20年债暂压抑殖利率曲线后端** 另一票券商交易员指出，1月份受到国际不确定因素较多的利多保护，殖利率欲大弹不 易。不过交易商虽然在开年后较为积极布局，但银行追价也趋向谨慎，看来比较走大区间来 回的盘势，不必过份看多，亦不必过分看空。 此外，一外资银行交易员认为，今日20年公债104/2 成交在2.06-2.085%之 间，虽是交易商买券引发一连串交投，但亦可能在美债殖利率难弹的保护之下，令台湾的国 际债券利率受到压抑，相对显现公债长券端的投资价值。 交易员预估下周10年债103/13约在1.54-1.59%间来回；五年债103/15在1.04-1.10%间波 动。 美国公债价格周四回落，因市场对欧洲央行决策者祭出购债计划应对成长放缓的信心不 断增强，带动美股上扬，油价回稳。指标10年期公债 价格回落20/32，收益率略 高于2%，周二盘中自10月以来首次跌穿该水平。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.64 1.0709 1.0615-1.0750 14.0 10 103/13 +1.15 1.5650 1.5500-1.5655 51.5 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/9(五)：美国12月非农就业数据、美国11月趸售库存和趸售销售、明尼亚波利斯联邦 储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与市民集会论坛、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉 尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景。 下周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/12(一)：美国12月就业趋势、韩国12月进出口物价、美国亚特兰大联储总裁洛克哈特 就货币政策发表讲话； 1/13(二)：台湾央行代财政部标售182天期国库券、美国12月联邦预算、美国11月JOLTS 职位空缺数和1月IBD经济乐观指数、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的 货币政策报告”发表讲话； 1/14(三)：美国12月进出口价格和12月零售销售、美国11月企业库存、欧元区11月工业 生産、美国费城联储总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说、美联储公布经济褐 皮书； 1/15(四)：美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心 最终需求PPI、韩国央行举行货币政策会议、日本央行地区分行经理举行季度会议，央行总 裁黑田东彦发表讲话； 1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指 数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标 导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币政策发表 讲话。 30 103/16 没有成交 20 104/2 2.0800 10 103/13 1.5650 5 103/15 1.0709 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)