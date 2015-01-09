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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:39 BJT

路透调查：2015年亚洲货币料上涨，即便美联储可能升息

市场担忧中国房价下滑可能演变称为彻底崩盘，加上经济增速放缓，可能会阻碍人民币今年走势。

调查还显示，周五报3.55的马币(林吉特)兑美元 到12月底将上升近2%。马币是亚洲2014年表现最差的货币。

一个月后美元/马币或触及3.50马币，三个月和一年后汇价分别料为3.51和3.49。

调查显示，印度卢比兑美元 一个月后或小跌至63.20，三个月和一年后汇价分别料为63.50和63.00。

印度通胀率过去几个月稳步下滑，令人期待印度央行会很快降息来支撑增长。

最新调查还显示，韩国韩元今年可能贬值4%。(完) (编译 王洋/王丽鑫/朱晓军；审校 王兴亚/张涛/张若琪)
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