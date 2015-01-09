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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:25 BJT

新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，市场等待美国12月非农就业数据

印尼卢比升幅居前，上涨0.4%，此前印尼财政部公布该国发行的全球
债券获得强劲需求。
    
    韩元受到看好美国非农就业报告的市场预期及油价趋稳的支撑。
    

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32.90
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80.00
    印度卢比       62.39     62.67   +0.44   +1.02     
63.03
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 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍)
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