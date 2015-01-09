更新版 1-台湾央行：两年期存单得标利率略低于预期，因月初资金偏松

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增高标水位及交易员评论)
路透台北1月9日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.793%。该结果略低于市场预期，较上月标售的同天期存单0.812%亦走低1.9基点，也是连续第三个月走低。
此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.80%，亦较前次高标0.821%下滑。
交易员指出，由于月初资金情势明显宽松，且资金配置长短期落点皆有需要，令此次两年期定存单得标利率跌破0.80%，略低于市场预期的区间下缘。
“月初钱真得很多。”一位大型民营银行资调人士说。
大型官股银行资调人士也称，两年期存单发行金额只有200亿台币，稍有少数银行资金配置需求，就会压低得标利率，才会造成市场预期的区间低位反成标售结果的高标。
路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.80-0.82%。
央行表示，此次投标总金额为893.5亿台币，投标倍数为4.47倍，低于上月同年期存单标售时的4.62倍。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。
以下为2013-2014年及本次两年存单标售结果一览表：
标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号