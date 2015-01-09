版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 15:56 BJT

更新版 1-台湾央行：两年期存单得标利率略低于预期，因月初资金偏松

(新增高标水位及交易员评论)

路透台北1月9日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.793%。该结果略低于市场预期，较上月标售的同天期存单0.812%亦走低1.9基点，也是连续第三个月走低。

此外，两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售的高标落在0.80%，亦较前次高标0.821%下滑。

交易员指出，由于月初资金情势明显宽松，且资金配置长短期落点皆有需要，令此次两年期定存单得标利率跌破0.80%，略低于市场预期的区间下缘。

“月初钱真得很多。”一位大型民营银行资调人士说。

大型官股银行资调人士也称，两年期存单发行金额只有200亿台币，稍有少数银行资金配置需求，就会压低得标利率，才会造成市场预期的区间低位反成标售结果的高标。

路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.80-0.82%。

央行表示，此次投标总金额为893.5亿台币，投标倍数为4.47倍，低于上月同年期存单标售时的4.62倍。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。

以下为2013-2014年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐