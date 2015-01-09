表格：外资在韩国股市买超1,333亿韩元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔1月9日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当 日在韩国股市买超1,333亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月 9日 133.3 105.0 -281.6 1月 8日 196.0 -26.1 -148.6 1月 7日 -220.3 -3.7 125.6 1月 6日 -330.1 - 80.4 273.1 1月 5日 55.4 -230.6 57.5 1月 2日 26.4 -204.0 126.4 12月30日 -100.2 -202.6 147.9 12月29日 -118.6 -166.0 127.3 12月26日 64.0 299.5 -368.1 12月24日 54.0 154.2 -231.7 12月23日 -115.7 144.7 -139.2 12月22日 -53.2 186.9 -134.8 12月19日 -0.9 183.3 -182.3 12月18日 -524.3 483.4 -62.7 12月17日 -408.8 395.2 -90.4 ---------------------------------------------- 本月以来 -139.2 -439.8 152.4 ---------------------------------------------- 今年以来 -139.2 -439.8 152.4 ---------------------------------------------- (完)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号